Referendum, Meloni “Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza, la legge italiana è ottima, è molto aperta e siamo tra le Nazioni Ue che concede il maggior numero di cittadinanze. Cosa diversa è accelerare l’iter burocratico per ottenerla, è una materia che ci interessa e su cui lavoriamo. Non contribuirò ad aiutare un referendum che vuole portare la concessione della cittadinanza a 5 anni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del “Giorno de La Verità”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).