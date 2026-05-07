Smartwatch, Huawei Watch Fit 5 sbarca in Italia e punta su salute e sport

MILANO (ITALPRESS) – Mini-workout guidati direttamente dallo smartwatch, pagamenti contactless senza smartphone e un display da 3.000 nit leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Così Huawei punta a rinnovare il segmento wearable con la nuova Huawei Watch Fit 5 Series che sbarca in Italia. La nuova gamma, composta dai modelli Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, introduce funzioni dedicate ad allenamento, monitoraggio della salute e utilizzo quotidiano, con un’autonomia fino a 10 giorni e una maggiore integrazione con servizi digitali come Curve Pay. Huawei ha inoltre aggiornato i materiali della versione Pro, che adotta una finitura con trattamento Micro-Arc Oxidation (MAO), disponibile nella colorazione bianca, tecnologia che crea uno strato ceramico sull’alluminio per aumentare resistenza a usura e graffi.

Tra le novità software debutta la modalità “Mini-Workout”, pensata per sessioni rapide senza attrezzatura, con esercizi guidati da un avatar animato direttamente sul quadrante.

Per le attività outdoor, la serie integra il rilevamento automatico del ciclismo con dati in tempo reale su cadenza e potenza virtuale. La versione Pro aggiunge strumenti dedicati al trail running, come navigazione segmentata, analisi altimetrica e stima dei tempi di percorrenza.

Huawei amplia inoltre le funzioni dedicate al golf, con mappe vettoriali di oltre 17.000 campi e visualizzazione dinamica del green.

Huawei Watch Fit 5 presenta un display luminoso da 1,82 pollici, mentre Huawei Watch Fit 5 Pro migliora l’esperienza con un display in vetro zaffiro 2.5D da 1,92 pollici, caratterizzato da cornici nere ultrasottili da 1,8 mm. Con una luminosità di picco di 3.000 nit, il display della versione Pro garantisce una chiarezza cristallina anche alla luce diretta del sole, reso ancora più fluido da frequenze di aggiornamento adattive da 1 Hz a 60 Hz2.

Viene inotrodotta la modalità Mini-Workout, un modo innovativo per mantenersi attivi, ideale soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione. Non sono necessari attrezzi o spazi dedicati. Grazie a un simpatico compagno, un panda interattivo sul quadrante, è possibile eseguire rapidamente sessioni di esercizio, dalla durata di 30 secondi a diversi minuti. Per gli appassionati di outdoor, rileva automaticamente l’attività ciclistica e visualizza la potenza virtuale e la cadenza in tempo reale, aiutando gli utenti a comprendere meglio le proprie prestazioni. Huawei Watch Fit 5 Pro si spinge oltre, offrendo un supporto approfondito per le attività outdoor professionali. La modalità Trail Run include la navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e il tempo di arrivo stimato. I golfisti, invece, possono accedere a mappe vettoriali di oltre 17.000 campi globali, con la visuale del green che ruota automaticamente per allinearsi al loro campo visivo, consentendo una precisa analisi dello swing.

Huawei trasforma il monitoraggio della salute da passivo a proattivo, dedicando particolare attenzione alla salute cardiovascolare e femminile. L’edizione Pro è dotata di funzionalità avanzate come l’analisi dell’aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale), un’app ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa.

Inoltre, offre un valido supporto alla gestione della salute femminile attraverso un sensore di temperatura che traccia le tendenze della temperatura del polso. Questo consente di monitorare il ciclo mestruale e il giorno dell’ovulazione, aiutando così le donne a comprendere meglio il proprio corpo.

Huawei introduce anche il supporto a Curve Pay sugli smartwatch della serie. Il servizio consente pagamenti contactless direttamente dal dispositivo e include funzioni di gestione centralizzata delle carte e sistemi di sicurezza che richiedono un codice di sblocco quando l’orologio viene rimosso dal polso.

La serie è dotata di una batteria ad alto contenuto di silicio, che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con uso leggero e 7 giorni con uso regolare. Una singola ricarica copre un’intera settimana di spostamenti quotidiani o viaggi brevi, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti.

-news in collaborazione con Huawei –

-foto ufficio stampa Huawei-

(ITALPRESS).