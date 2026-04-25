Ucraina, Zelensky “Attacchi russi questa notte con 4 morti e decine di feriti”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “In questo momento, 11 persone si trovano in ospedale a Dnipro dopo l’attacco russo sulla città. Le operazioni di soccorso continuano sul luogo del colpo a un edificio residenziale. Le persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Per quasi l’intera notte, i russi hanno colpito Dnipro e le nostre altre città e comunità. Ad ora, più di 30 persone sono state segnalate ferite in tutta l’Ucraina. Ci sono anche vittime nelle regioni di Chernihiv, Odesa e Kharkiv. Tragicamente, ci sono morti. Quattro persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e cari”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le tattiche della Russia rimangono invariate – droni d’attacco, missili da crociera e un numero significativo di missili balistici. La maggior parte degli obiettivi sono infrastrutture civili nelle città. Edifici residenziali, impianti energetici e imprese sono stati danneggiati. Ogni colpo del genere deve ricordare ai nostri partner che la situazione richiede un’azione immediata e decisa. Abbiamo bisogno di un rapido rafforzamento della nostra difesa aerea – e sono grato per le decisioni prese giovedì durante gli incontri a Cipro riguardo a contributi aggiuntivi all’iniziativa PURL. Ci sono decisioni politiche da parte di diversi paesi europei, ed è importante che vengano implementate il più rapidamente possibile”.

“Dobbiamo anche procedere ora verso il 21° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. La pausa causata dal blocco del 20° pacchetto ha dato all’aggressore tempo aggiuntivo per adattarsi – è importante contrastare questo. Siamo già in contatto con la squadra dell’UE riguardo a possibili nuovi passi di sanzioni. L’obiettivo chiave è limitare significativamente le capacità del complesso militare-industriale russo. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando!”, conclude Zelensky.

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