Urso “Taglio delle accise? Risorse pubbliche destinate a cuneo fiscale”

ROMA (ITALPRESS) – “Taglio delle accise? Quello fatto dal precedente governo era stato fatto in occasione di un contesto diverso da quello di oggi. I dati ora sono diversi, il governo ha preferito destinare risorse pubbliche a diverse emergenze, dal taglio del cuneo fiscale ad altri interventi a tutela del potere d’acquisto per le fasce sociali più svantaggiate”. Lo ha detto io ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa. “Nell’ ultima settimana il prezzo dei carburanti è aumentato di 4 centesimi in media al litro, i recenti aumenti sono conseguenza dell’incremento delle quotazioni internazionali. Da domani ciascun cittadino può verificare i prezzi del carburante con l’obbligo da parte della stazione di rifornimento di esporre il prezzo medio” ha aggiunto Urso.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).