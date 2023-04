San Martino – Tentato furto notturno: ladri messi in fuga dall’allarme

SAN MARTINO DALL’ARGINE Stavano cercando di introdursi in una casa ma il sistema dall’allarme ha costretto i ladri a rivendere i loro piani. Il fatto è accaduto la scorsa notte in un’abitazione di San Martino dall’Argine, precisamente in via Confini. Immediata la chiamata dei proprietari di casa, subito accortisi di quanto accaduto, ai carabinieri che stanno ora indagando sul caso.

Erano circa le tre della scorsa notte quando scattava il sistema d’allarme di un’abitazione di via Confini, nel paese di San Martino dall’Argine. Alcuni malviventi, infatti, stavano cercando di intrufolarsi nell’abitazione: un tentativo immediatamente mandato in fumo dal sistema di allarme installato nell’abitazione scattato non appena i malviventi tentavano di forzare la porta d’ingresso per introdursi furtivamente nell’abitazione da loro presa di mira.

Udite le sirene dell’impianto di sicurezza i ladri si davano, infatti, immediatamente alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Allarmati dalla sirena anche i proprietari di casa che scoprivano quanto appena accaduto ed il rischio poco prima corso. Proprio i padroni di casa allertavano a quel punto i carabinieri che si mettevano immediatamente alla ricerca dei malviventi. I ladri avevano, però già fatto perdere le loro tracce.

Continuano comunque le indagini da parte dei militari che, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vie del paese, stanno ora cercando di risalire ai responsabili del tentato furto della scorsa notte.

Una notizia bene presto diffusasi anche a San Martino dall’Argine dove ora i residenti, preoccupati, invitano alla prudenza ed a tenere alta l’attenzione al fine di scongiurare altri episodi analoghi a quello della scorsa notte in via Confini.