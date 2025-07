A Bozzolo lavori su strade ed edifici comunali

Bozzolo Non si fermano le opere pubbliche a Bozzolo e, anzi, sono in partenza nuovi cantieri, nonostante il caldo.

Sono ben cinque i progetti attivi e che interessano sia la valorizzazione di edifici storici comunali, sia la manutenzione stradale.

Il primo è quello che riguarda le scuole elementari, dove da poche settimane sono iniziati i lavori per la realizzazione della mensa scolastica. L’importo dell’opera, finanziata dal Ministero dell’Educazione e del Merito, è di circa 700mila euro.

Ieri, invece, è partito il rush finale per il recupero delle Mura Gonzaghesche, patrimonio culturale di origine Seicentesca. Il costo per i lavori è così suddiviso: 1,2 milioni di euro derivanti dal Ministero dei Beni Culturali e 1 milione di euro da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Borghi Storici”.

Manutenzione anche sulle strade e sui marciapiedi. Nel centro storico è via Arini, tra viale Valzania e via Valcarenghi, ad essere oggetto di un intervento comunale dal valore di 205mila euro. Mentre in via Bonoldi il progetto è in fase di completamento.

Infine, partirà a breve il primo lotto di interventi sui tetti del cimitero. Si tratta, anche in questo caso, di un’opera finanziata dal Comune, per un importo complessivo di 335mila euro.