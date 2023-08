Calcio Serie C – Il Mantova parte di lunedì: col Padova il 4 settembre alle 20.45

MANTOVA In casa Mantova, questo 2023 passerà alla storia come l’anno delle primizie. La più importante è senza dubbio la riammissione in Serie C, mai concessa prima nell’ultracentenaria storia del club. A questa, per gli amanti della statistica, se ne aggiunge ora un’altra, più curiosa: per la prima volta il Mantova comincerà un campionato di lunedì. La Lega Pro ha diramato ieri il calendario delle prime cinque giornate, corrispondenti a tutto il mese di settembre. Ebbene, l’attesissima Mantova-Padova che inaugurerà il cammino dei baincorossi è stata programmata per lunedì 4 settembre alle ore 20.45. Decisione per certi versi sorprendente, non tanto per il giorno (7 partite su 10 si giocheranno appunto lunedì), quanto per l’orario: dati i rapporti non proprio idilliaci tra le due tifoserie, ci si attendeva la collocazione pomeridiana per prevenire o gestire meglio eventuali disordini. Gli organi preposti alla sicurezza sono comunque in tempo per chiedere una variazione d’orario, ma al momento il match resta programmato per le 20.45.

Il Mantova giocherà per tutto settembre con le luci artificiali, vuoi “in prima serata”, vuoi nel tardo pomeriggio. La prima trasferta sarà ad Arzignano domenica 10 alle 18.30; poi il ritorno al Martelli per Mantova-Pro Sesto sabato 16 alle 18.30; l’infrasettimanale a Gorgonzola con la Giana, mercoledì 20 alle 20.45; e la gara interna con l’Albinoleffe domenica 24 alle 18.30.

In effetti, l’acquisizione dei diritti televisivi da parte di Sky ha prodotto uno “spezzatino” ancor più marcato rispetto agli scorsi anni. Le prime tre giornate, considerando anche i gironi B e C, sono articolate su mini-blocchi di partite che si estendono dal venerdì al lunedì. Questo per garantire a ciascuna partita una platea televisiva il più ampia possibile. Inusuale anche l’orario delle 16.15 (che per il momento non coinvolge il Mantova), non proprio l’ideale per giocare in queste calde giornate. A proposito di orari, dalla quinta giornata spunta anche quello domenicale delle 14, che probabilmente diventerà frequente nella stagione invernale. Questo maxi-spezzatino non farà felici gli allenatori, che faticheranno non poco a programmare in maniera omogenea la preparazione settimanale. Ma questo da anni passa il convento, ed anche in Serie C l’andazzo si è consolidato.

Quel che importa ai tifosi mantovani, affamati di calcio, è solo riempire lo stadio: giorni e orari sono un asterisco o poco più. Ancora due settimane e l’attesa sarà terminata.

IL SETTEMBRE BIANCOROSSO

Lunedì 4/9,

ore 20.45

MANTOVA-Padova

Domenica 10/9,

ore 18.30

Arzignano-MANTOVA

Sabato 16/9,

ore 18.30

MANTOVA-Pro Sesto

Mercoledì 20/9,

ore 20.45

Giana Erminio-MANTOVA

1Domenica 24/9,

ore 18.30

MANTOVA-Albinoleffe