A Carbonara un punto ristoro per cicloturisti

CARBONARA (Borgocarbonara) Sarà inaugurato sabato pomeriggio 11 luglio alle 18 un punto di sosta e di accoglienza per cicloturisti che è stato realizzato nell’area dell’hotel “Passacör” a Carbonara, nel nuovo comune di Borgocarbonara: saranno presenti il sindaco Lisetta Superbi, una rappresentanzae, del Consorzio Oltrepò Mantovano e il presidente di Federalberghi provinciale Gianluca Bianchi.

Si sta lavorando per potere realizzare in un prossimo futuro un accesso ancora più comodo per consentire ai cicloturisti di arrivare al punto di sosta costituito da un gazebo arredato, una fontanella di acqua potabile, un caminetto con barbecue, un grande prato verde; oltre a trovarsi al centro del paese per usufruire di molti servizi commerciali e necessari. Il tutto offerto gratuitamente (mentre i servizi alberghieri saranno a pagamento).

Una inaugurazione che va nella direzione della valorizzazione delle ciclovie, un aspetto su cui il Consorzio Oltrepò Mantovano sta lavorando da tempo. (nico)