A Casalromano tornano i Nomadi

CASALROMANO Previsto l’agognato ritorno dei Nomadi a Casalromano per il 2022. “Trenta anni, tanti ne sono passati, da quando Augusto e Dante ci hanno lasciato – precisa Riccardo Angolini colonna portante e organizzatore del Raduno Fans Nomadi – Qui a Casalromano Dante partecipò al suo ultimo concerto prima della sua tragica fine. Nel 2022 poi sarà l’anniversario del 50esimo della canzone “Io Vagabondo”, uno dei brani divenuti simbolo della storia dei Nomadi”. Dopo qualche anno di assenza, l’11 giugno del 2022 ritornerà l’appuntamento a Casalromano con il Raduno Nazionale Fans Nomadi con lo slogan “Ripartire e rinascere”. “Per Augusto e Dante, musica che unisce e non dimentica” sarà il titolo di tutto il grande evento organizzato da Cantiere Musica in collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di Casalromano. Evento che avrà un ricco programma musicale con lo scopo di celebrare i 50 anni di “Io Vagabondo” e i 30 anni della morte degli amici Augusto e Dante. Il raduno inizierà venerdì 10 giugno 2022 con una serie eventi musicali con ospiti di rilievo e manifestazioni collaterali. Poi sabato 11 si procederà con il grande raduno nazionale dei fans Nomadi. Il tutto ovviamente se le condizioni della pandemia lo consentiranno. Per il costo dei biglietti è ovviamente ancora presto comunicarlo, ma gli interessati saranno costantemente informati soprattutto per il programma della grande festa nomade.

“Informiamo – continua Riccardo Angolini – che è nostra intenzione devolvere tutto l’utile della manifestazione all’Associazione Augusto per la Vita, impegnata da anni a sostenere la ricerca contro il cancro e a formare nuovi medici specializzati nella cura di questa malattia. Vi invitiamo quindi a mettere “mi piace” sulle nostre pagine Facebook CantiereMusica e Pro Loco Casalromano anche su quelle Instagram – conclude Angolini – In questo modo si potrà sempre aggiornati in diretta sulle novità del nostro evento. Con la speranza di poterci rivedere per il ritorno dei Nomadi a Casalromano auguro di cuore Buon Natale e Felice 2022”.

Rosalba Le Favi