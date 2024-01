Volley Serie A3 – Il Gabbiano sfida il Cus Cagliari al PalaSgu nei quarti di Coppa Italia

Mantova Tornare subito in campo per provare ad archiviare il primo stop stagionale in campionato, arrivato sabato in casa del Savigliano, è la miglior medicina per il Gabbiano, che stasera (ore 20.30) ospita al PalaSguaitzer il Cus Cagliari per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie A3. Match a eliminazione diretta con in palio l’accesso alla semifinale, o alla eventuale Final Four. Tra le fila biancazzurre c’è grande voglia, ingrediente fondamentale per inseguire un traguardo di sicuro prestigio. «Ci siamo guadagnati con merito questa partita – spiega coach Simone Serafini – chiudendo in vetta il girone di andata, un bellissimo regalo e un motivo di ulteriore orgoglio per noi. Giocare questo tipo di incontri è sempre bellissimo, scendiamo in campo per vincere, come sempre, consapevoli che Cagliari non verrà di certo in gita a Mantova. Non sarà una passeggiata, questo è chiaro, ma la possibilità di entrare tra le quattro più forti in Italia è un grande stimolo per tutti, ragazzi, staff e società».

Praticamente al completo il roster mantovano, con il regista Depalma guarito dall’attacco influenzale della scorsa settimana e il centrale Ferrari sulla via del completo recupero. Importantissimo sarà l’aiuto del pubblico. «Contiamo sui nostri tifosi – spiega il direttore sportivo Nicola Artoni – per centrare un’altra grande impresa. Avremo bisogno di tutto il PalaSguaitzer, mi auguro che la nostra gente risponda presente e ci sostenga dall’inizio alla fine».