A scuola attività contro il gioco d’azzardo patologico

VIADANA/CASALMAGGIORE Continua il coinvolgimento del Polo Romani nell’iniziativa “Scommetto che smetto”, progetto di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico ormai consolidato nel territorio dell’Oglio Po. Coinvolti gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo sociosanitario, che prendono parte attivamente alle diverse attività previste. L’iniziativa si sviluppa su due ambiti principali: la produzione di contenuti multimediali, podcast e materiali creativi realizzati dagli studenti per sensibilizzare sul gioco d’azzardo patologico; e una serie di incontri formativi con esperti del settore, finalizzati al confronto e alla riflessione. Tra le attività recenti, l’incontro con il fumettista Gianluca “Foglia” Fogliazza, autore dei segnalibri ufficiali del progetto. Durante il laboratorio di disegno sociale tenuto all’interno dell’istituto, l’artista ha appunto realizzato segnalibri illustrati e corredati da didascalie sul tema del gioco d’azzardo. L’iniziativa ha suscitato interesse tra gli studenti, rappresentando un momento di apprendimento e partecipazione. Il percorso continuerà con ulteriori incontri, che vedranno gli alunni confrontarsi con i rappresentanti del Sert, dello Smi “Gli Astronauti” di Fondazione Arca, di Avviso Pubblico e del Tavolo No Slot di Mantova, sotto la guida dei tutor Alessandra Mariotti e Daniele Goldoni. L’esperienza rientra nel più ampio progetto “Scommetto che smetto”, finanziato dal Piano Gap (Gioco d’azzardo patologico) di Ats Val Padana e promosso da Azienda Speciale Consortile Oglio Po in collaborazione con il Consorzio Casalasco Servizi Sociali.