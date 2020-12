A spasso nonostante fosse ai domiciliari: denunciato 36enne di Castelbelforte

SAN GIORGIO I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno denunciato per evasione un pregiudicato di 36 anni residente a Castelbelforte. L’uomo, che deve scontare una pena in regime di detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre andava tranquillamente a spasso, senza aver richiesto ovviamente alcuna autorizzazione al Giudice. I militari lo hanno, quindi, ricondotto immediatamente presso il suo domicilio e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per il reato di evasione.