A Suzzara carrelli da supermarket lasciati in un boschetto

SUZZARA Idiozia ai massimi livelli anche a Suzzara dove, in zona Donella, sono stato abbandonati, all’interno di un piccolo boschetto di salici, due carrelli da supermercato. Qualcuno ha provato a scherzarci anche su dicendo di «non avere mai visto “animali” del genere in un bosco» ma stigmatizzando anche il gesto e riportandolo sulle pagine di Facebook per denunciare la cosa. Sconcerta che, in periodo di lockdown, ci sia ancora chi rischiando sanzioni molto pesanti va a lasciare in giro rifiuti ingombranti o pericolosi.