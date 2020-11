Calcio Serie C: MANTOVA-MODENA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. E’ tutto pronto per il derby Mantova-Modena, una delle sfide più attese dai tifosi biancorossi. Il match mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre: il Mantova deve riscattare la sconfitta col Sudtirol, il Modena punta al secondo posto in classifica. Tornano dal primo minuto Bianchi, Panizzi, Lucas e Guccione. Seguiremo la partita (che si gioca a porte chiuse) con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-MODENA 0-0

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Lucas, Zibert (74′ Vano), Gerbaudo; Cheddira (58′ Di Molfetta), Ganz, Guccione (88′ Militari). A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zanandrea, Militari, Zappa, Rosso, F. Tosi, Esposito, Moreo, Cortesi. All.: Troise.

MODENA: Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Mignanelli (75′ Varutti); Prezioso (62′ Muroni), Gerli, Castiglia; Tulissi (75′ Costantino); Monachello (58′ Sodinha; 88′ Davì), Spagnoli. A disp.: Narciso, Pergreffi, Scappini, Laurenti, Stefanelli, Milesi, Mattioli. All.: Mignani.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (assistenti: Severino e Carrelli di Campobasso)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Milillo, Spagnoli, Ganz

Secondo tempo

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

88′ Due alla fine. Esce Sodinha (entra Davì) infortunato. Nel Mantova, Militari per Guccione

84′ Stavolta è il Modena vicino al gol, su azione d’angolo: spizzata di Spagnoli e Tozzo anticipa Zaro di un soffio

82′ Mantova vicinissimo al gol: assist di Di Molfetta per Guccione, che controlla bene in area e batte col mancino. Miracolo di Gagno in uscita

80′ Dieci alla fine e risultato sempre fermo sullo 0-0. Tozzo para il tiro di Castiglia

75′ Doppio cambio nel Modena: entrano Varutti e Costantino; fuori Mignanelli e Tulissi

74′ Entra Vano per Zibert

74′ Su azione d’angolo, Gerbaudo di testa manda il pallone poco sopra la traversa.

71′ Azione insistita del Modena conclusa da un sinistro alto di Sodinha. L’ex è entrato bene in campo

70′ Partita apertissima, ma nel secondo tempo è il Mantova a spingere con maggiore convinzione

66′ Tiro cross di Di Molfetta, la palla carambola a Bianchi che svirgola la conclusione. Ma il gioco era fermo per fuorigioco di Ganz

65′ Modena pericoloso. Cross basso di Sodinha per Spagnoli, anticipato da Milillo in corner. Grande intervento del difensore biancorosso. Sugli sviluppi dell’angolo, la difesa libera

64′ Bianchi crossa da destra, Gerbaudo tenta la zuccata ma commette fallo su Bearzotti. Niente da fare

58′ Primi cambi. Nel Modena entra Sodinha, ex di turno, per Monachello. Di Molfetta per Cheddira nel Mantova

57′ Occasione colossale per il Mantova. Gerbaudo centra da sinistra, Guccione controlla sul vertice destro dell’aera piccola e calcia di sinistro, la palla leggermente deviata da Mignanelli sfiora il palo opposto, con Ganz che non ci arriva per un soffio. L’arbitro non concede nemmeno il corner

56′ Cross invitante da sinistra di Gerbaudo per Cheddira, anticipato dall’uscita tempestiva del portiere. L’occasione sfuma

53′ Ammonito anche Ganz per proteste

51′ Fallo di Spagnoli su Guccione: giallo anche per l’11 del Modena

50′ Tulissi si incunea nella difesa del Mantova e va giù sul contrasto di Milillo: giallo per il difensore biancorosso

47′ Il Mantova è ripartito all’attacco. Tacco di Guccione per Bianchi e bel cross in area. La difesa libera

Si riparte. Non ci sono stati cambi nelle due formazioni

Primo tempo

45′ Arriva puntuale il fischio dell’arbitro: squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Supremazia territoriale del Modena, ma le occasioni migliori (due) per segnare le ha avute il Mantova

44′ Risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Non ci sarà recupero

40′ Il Modena si muove bene fino al perimetro dell’area biancorossa, ma spara a salve: tiro altissimo di Monachello

37′ Attacca il Modena: torre di Castiglia per Tulissi: sinistro al volo murato da Milillo

35′ Che occasione per il Mantova: Ganz va via a destra e centra teso per Cheddira, che anticipa il difensore ma manca l’impatto col pallone a due passi dalla porta del Modena

33′ Nuovo tentativo dalla distanza di Castiglia: palla ancora altissima sulla porta difesa da Tozzo

30′ Gerli (Modena) ci prova da lontano: palla alle stelle

28′ Sul ribaltamento di fronte, Spagnoli da ottima posizione calcia debolmente tra le braccia di Tozzo

27′ Clamorosa occasione mancata da Gerbaudo: Ganz tiene vivo un pallone sulla sinistra, Cheddira lo serve a Gerbaudo che cicca clamorosamente il rigore in movimento

25′ Modena decisamente più intraprendente. I canarini hanno già collezionato tre angoli, ma la difesa del Mantova tiene

22′ Il Mantova prova a costruire da dietro, ma non trova varchi nell’attenta retroguardia del Modena

18′ Mignanelli centra basso e teso da sinistra, la palla attraversa tutta l’area del Mantova. L’occasione sfuma

16′ Ancora Modena al tiro. Monachello ci prova dalla distanza, nessun problema per Tozzo

8′ Modena pericolosissimo: assist di Tulissi per Monachello che incrocia di sinistro, Tozzo si salva in angolo

5′ La risposta del Mantova: errore di Gagno nel rinvio e conclusione dal limite di Panizzi: palla a fil di palo

1′ Modena subito al tiro con Gerli: Tozzo è attento e blocca a terra