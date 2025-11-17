Calcio Eccellenza – Poggese e Castiglione non si fanno male (0-0)

POGGIO RUSCO Poggese e Castiglione non si fanno male e si dividono la posta in palio. Al “Truzzi Stadium” di Poggio Rusco finisce 0-0 un derby che si accende solo nel finale, dopo un primo tempo soporifero e senza grandi colpi di scena. Sfortunati i mastini, con Guagnetti prima e Minelli poi, fermati solo dai legni. Sull’altra sponda invece i biancazzurri sciupano qualche occasione: Bertozzini liscia di testa la sfera; Cannoni si fa rimpallare un tiro da distanza ravvicinata, mentre Vetere, nel finale, vede respingersi la punizione insidiosa da un super Segna. Classifica alla mano, la Poggese rimane nona con 17 punti, mentre il Castiglione è terzultimo a quota 9 dopo 12 giornate.

La cronaca. Pronti, via e subito rossoblù in avanti con il traversone sulla sinistra di Ravelli che finisce direttamente tra le braccia di Mora. Risponde poco dopo la Poggese con un tiro da posizione defilata, neutralizzato da Segna. La gara non si accende e le due squadre si studiano senza farsi male, anche se il Castiglione si dimostra più propositivo dei padroni di casa. Al 17’ ci prova Cannoni su punizione, ma il tiro viene rimpallato dalla difesa ospite. Passano sei minuti e Minelli calcia una punizione che finisce in mischia, dove Roma di sinistro sfiora il palo. Alla mezzora arriva la botta di Cenzato che termina alle stelle dopo il tiro rimpallato di Cannoni. È un continuo botta e risposta. I mastini reagiscono con un traversone di Pjetri che finisce dritto tra le braccia di Mora. Nel frattempo sugli spalti serpeggia il malcontento. In campo i ritmi si abbassano, la sfida si addormenta e gli spunti scarseggiano. Poco prima dell’intervallo, però, arriva un lampo di Guagnetti: su invito di Minelli, il capitano dei mastini colpisce la traversa con un pallonetto.

Nella ripresa la Poggese si rende subito pericolosa su punizione. Vetere calcia e la palla sembra toccare la mano di un rossoblù. Il pubblico protesta, così come i giocatori in campo, ma l’arbitro lascia correre. Al 55’ i padroni di casa rischiano grosso: Bottazzi perde palla a centrocampo, Roma ne approfitta e parte in contropiede, scaricando poi per Pjetri che impegna Mora in diagonale. L’estremo difensore respinge e anticipa Scidone, che si era avventato sulla sfera. La gara si accende: punizione di Minelli e palla sui piedi di Guagnetti che di piattone manda alto da due passi. Al 62’ altro legno colpito dal Castiglione, questa volta con Minelli. Dieci minuti dopo arriva la timida risposta della Poggese con Bertozzini che, tutto solo, sfiora la palla da calcio d’angolo. Nel finale due occasioni per parte. Cannoni entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia aloisiana. Sul ribaltamento di fronte Roma ci prova in diagonale ma chiude troppo il tiro. Guagnetti ha il match point in zona Cesarini ma calcia alto. Sussulto finale targato Poggese: Vetere, da punizione, costringe Segna al miracolo.