A Viadana auto urta due biciclette: ferito un bambino di 11 anni

VIADANA – Incidente questa mattina, 11 dicembre, alle 7.45 in via Montello a Viadana, dove un’automobile ha coinvolto due ciclisti, uno dei quali minorenne. Una Suzuki Swift, guidata da una 72enne residente in zona, durante la manovra di uscita dal parcheggio condominiale avrebbe urtato due biciclette che stavano transitando lungo la via. L’urto ha fatto cadere entrambi i ciclisti: un 33enne di origine cinese, residente a Viadana, rimasto illeso, e un ragazzo di 11 anni, anch’egli residente in paese. Ad avere la peggio è stato il giovane ciclista, soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’Ospedale Civile di Mantova. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.