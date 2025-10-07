Abbatte una sbarra del passaggio a livello e se ne va: rintracciato e denunciato dai carabinieri

CURTATONE Aveva sicuramente fretta e non voleva stare fermo al passaggio a livello che si stava chiudendo. Ma ha fatto male i conti ed è transitato ugualmente, andando a collidere con una sbarra del passaggio a livello che è finita sui binari.

Non contento del danno causato, ha pensato di proseguire la marcia, tornando a casa.

I Carabinieri della Stazione di Curtatone sono intervenuti, nei giorni scorsi, presso il passaggio a livello della linea ferroviaria Mantova-Modena sito in strada Argine Cerese, constatando che il conducente di un’autovettura Toyota Corolla non aveva arrestato la marcia nonostante l’abbassamento delle sbarre, allontanandosi repentinamente dal luogo.

Il sinistro ha causato un rallentamento sulla linea ferroviaria. Le immediate ricerche del veicolo e le investigazioni poste in essere nell’immediatezza hanno portato i Carabinieri a bussare la porta di casa di un marocchino 62enne residente a Curtatone.

Il soggetto, trovato a casa con il suo veicolo danneggiato, è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di danneggiamento.