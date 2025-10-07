Bimbo di 21 mesi esce da solo di casa: denunciata la madre per abbandono di minore

QUISTELLO Non era la prima volta che un bimbo di 21 mesi usciva di casa sulla pubblica via, eludendo il controllo della madre che aveva l’obbligo di custodia e vigilanza sul figlio. L’ennesimo episodio si è verificato alcuni giorni fa, ed i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano sono intervenuti, ancora una volta, poiché chiamati in quanto il bambino si trovava sulla pubblica via, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella altrui.

Dopo l’ennesimo intervento i Carabinieri di Borgo Mantovano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la madre 39enne residente a Quistello, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria di abbandono di minore.