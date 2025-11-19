Accusato di tentato omicidio evade dai domiciliari: arrestato e rimesso ai domiciliari

RIVAROLO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Bozzolo hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per evasione, di un cittadino marocchino 54enne residente a Rivarolo Mantovano, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio avvenuto a Rivarolo Mantovano nel Dicembre 2023, allorquando aveva accoltellato il nipote 34enne e, dopo averlo ferito, lo aveva inseguito in strada. Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei normali controlli svolti dai Carabinieri, l’uomo non è stato trovato presso la propria abitazione, da cui si era allontanato senza alcuna preventiva autorizzazione del Giudice. I Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche che hanno permesso, in un breve lasso di tempo, di rintracciare il 54enne per le strade del paese, dove è stato subito fermato e condotto in caserma. Per tali motivi l’uomo, colto nella flagranza del reato di evasione, è stato dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Viadana. A seguito di richiesta del PM di turno della locale Procura della Repubblica, nella mattinata odierna, il Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto ed applicato all’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.