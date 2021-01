Acquanegra, Sandra Accini è il nuovo capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale

ACQUANEGRA SUL CHIESE Dopo le dimissioni nelle scorse settimane da consigliere comunale di Massimo Gennari, il sindaco Monica De Pieri ha comunicato nel corso dell’ultimo consiglio comunale che il nuovo capogruppo di maggioranza sarà Sandra Accini. “ La maggioranza – ha detto il sindaco Monica De Pieri – è unita più che mai e le dimissioni di Gennari sono dovute a motivi personali e lavorativi. Lo ringrazio quindi come sindaco e a nome di tutto il consiglio comunale e dei cittadini per il lavoro svolto con abnegazione, serietà ed onestà e per aver garantito che resterà anche da esterno nel nostro gruppo. Gli faccio – ha concluso il primo cittadino – i miei migliori auguri per le nuove sfide che andrà ad affrontare, ma lo ringrazio soprattutto sul piano umano: è stato bello lavorare insieme per il bene di Acquanegra sul Chiese. Al suo posto siederà nei banchi della maggioranza Andrea Araldi, che ringrazio della disponibilità dimostrata e che proseguirà con noi questi ultimi mesi di amministrazione”.

Paolo Zordan