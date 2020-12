Adeguamento sismico all’elementare di Asola, lavori entro l’anno

ASOLA – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi ha dato il via all’iter per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola elementare “Lodovico Mangini”. Per questo motivo il Comune ha affidato direttamente per l’importo di 76mila euro, allo studio capogruppo PGS Partners Srl, in raggruppamento temporaneo di professionisti con Studio Associato Perlini e Studio Tecnico Associato Tecno Progetti, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coodinamento di cantiere e pratiche vigili del fuoco per il miglioramento e adeguamento sismico della scuola primaria di viale Brescia. Nei prossimi mesi, quindi, alla scuola primaria del capoluogo asolano prenderanno il via i lavori di miglioramento sismico per una spesa complessiva di 1 milione e mezzo di euro. L’amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 1 milione e 200mila euro tramite il bando di Regione Lombardia per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Il Comune finanzierà poi la parte rimanente dell’intervento investendo altri 300mila euro. Si tratta di un intervento sicuramente molto importante e il cantiere sarà aperto quando terminerà l’anno scolastico.

«L’edificio delle scuole elementari – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – ha bisogno sicuramente di un adeguamento sismico di carattere ordinario ma internamente non presenta grandi criticità. La struttura che ospita le elementari sarà la prima scuola oggetto di intervento del comune e, in seguito, partiranno anche i controlli sugli altri edifici scolastici asolani. L’edificio delle scuole elementari è nato negli anni ’30 e rappresenta quindi l’edificio scolastico più vecchio nel nostro comune: la scuola materna e le elementari della frazione di Castelnuovo sono degli anni ’80, mentre l’asilo del capoluogo è del 1996 e le scuole medie sono state costruite nel 2008”.