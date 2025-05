Agenzia pratiche auto Lanna , dal 2015 competenza al servizio del cliente

Non solo rinnovo della patente e passaggio di proprietà: grazie a un servizio meticoloso

e rapido è specializzata nel disbrigo di ogni incombente amministrativo e commerciale

VIADANA – Situata nel centro di Viadana, l’Agenzia Lanna da ormai dieci anni si distingue sul territorio dell’Oglio Po, ma anche oltre, per la propria capacità amministrativa nel disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso gli uffici della motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico, assicurando così un servizio attento, meticoloso e rapido, a costi decisamente vantaggiosi.

I titolari dell’Agenzia, i fratelli Maria e Renato Lanna, (quest’ultimo titolare anche del Centro Revisioni Brothers di via Gialdi 25, sempre a Viadana) vi aspettano nei loro uffici di via Felice Cavallotti 49/51, per rispondere a qualsiasi quesito o interrogativo e al contempo fornire ogni informazione utile, sia tecnica, che automobilistica e commerciale. I servizi offerti con massima puntualità ed efficienza dall’Agenzia Lanna sono variegati e spaziano a 360° in tutto quanto concerne l’ambito delle pratiche degli autoveicoli.

Passaggi di proprietà, volture, visure, duplicati di certificati di proprietà, cambio targhe per tutti i veicoli, duplicati libretti di circolazione, duplicato patenti, rinnovo patenti per tutti i veicoli, immatricolazione veicoli, reimmatricolazioni nazionali ed estere, conversione di patenti estere, riscossione del bollo auto, rilascio e rinnovo targhe di prova, demolizioni per esportazioni e pratiche Uma. In particolare tra la vasta gamma di servizi offerti l’agenzia Lanna prevede, quale suo fiore all’occhiello, il rinnovo della patente di guida direttamente con la modalità del medico in sede. In giorni prestabiliti, infatti, – solitamente ogni martedì – un medico certificatore abilitato sarà in agenzia al fine di valutare i requisiti fisici e psichici per la guida e, in caso di idoneità dell’esaminato, rilasciando il certificato medico necessario per il rinnovo del titolo di guida.

Inoltre, grazie ad una consolidata presenza sul territorio, l’Agenzia Lanna, ha sviluppato nel tempo una sorta di partnership con numerose concessionarie d’auto della zona le quali, in totale rapporto di fiducia, affidano i propri clienti alla professionalità di Maria e Renato, per tutto quanto afferisce le pratiche successive all’acquisto di un veicolo.

Gentilezza, cortesia, rapidità e competenza: questi quindi in sostanza i tratti distintivi dell’Agenzia Lanna, dal 2015 punto di riferimento per quanto concerne l’eterogeneo mondo delle pratiche automobilistiche e non solo.