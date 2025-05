Centro Servizi Negri, progetti formativi gratuiti per i dipendenti delle aziende

Le imprese impegnate a indirizzare i propri dipendenti verso i corsi obbligatori (vedi primo soccorso, corso antincendio, neo assunti, ecc.) potranno risolvere tali problematiche rivolgendosi direttamente al centro servizi bozzolese. Il tutto a costo zero Nei primi mesi del 2025 è stato approvato il primo progetto con l’adesione di 340 dipendenti del settore dei pubblici esercizi

VIADANA – C’è un filo diretto che unisce Bozzolo a Roma. E’ un legame che collega il Centro Servizi Negri agli apparati istituzionali della Capitale. Ma non è solo una connessione stimolata dalle forti attrazioni romane che spinge il tributarista Fabio Negri a salire spesso su un treno ad alta velocità per arrivare in tre ore nella città eterna. Qui ad attenderlo importanti esponenti della finanza, del mondo economico e bancario. Con i quali avviene uno scambio periodico di informazioni, programmi e progetti che poi Negri trasferisce nella propria sede di Bozzolo per favorire le molte aziende che da anni attingono alle competenze del suo ufficio in via Bonoldi, 67.

L’ultima novità, ma il libero professionista bozzolese ne ha sempre in serbo di nuove, è quella di aver instaurato un rapporto con un Ente di formazione di primaria importanza acquisendone tutte le conoscenze e le capacità al punto dal poter diventare egli stesso titolare di un Centro di Formazione. Conseguentemente, e grazie anche al coinvolgimento del padre Tiziano e ad una parte delle impiegate che hanno saputo stimolare e raccogliere l’adesione di imprese e ditte, lo scorso anno più di mille cedolini (le vecchie buste paga) sono stati conferiti. Il dettaglio più importante è che nei primi mesi del 2025 è stato preparato e approvato il primo progetto con l’adesione di 340 dipendenti, tutti appartenenti al settore dei pubblici esercizi. L’obiettivo raggiunto comporta per le imprese il vantaggio di accrescere le proprie competenze a costo zero. In sostanza, e fuori dai tecnicismi, ciò significa che le aziende impegnate a indirizzare i propri dipendenti verso i corsi obbligatori (come il primo soccorso, il corso antincendio, neo assunti, eccetera) gestiti dall’Inps ora lo potranno fare direttamente a Bozzolo in maniera completamente gratuita. Questo progetto, concepito all’interno del Csn bozzolese tra poco entrerà nel vivo coinvolgendo anche Regioni come Veneto ed Emilia Romagna a dimostrazione di come il Centro Servizi Negri goda di un bacino d’utenza extraterritoriale.

A rafforzare e a garantire maggiormente tale operatività va segnalata la costituzione del Tria Point con una serie di professionisti che (oltre all’applicazione dello yoga da ufficio per eliminare stress e correzione posturale) permettono di seguire le imprese in merito alla sicurezza sul lavoro affiancandosi in modo tempestivo alle aziende in caso di controlli da parte degli organi ispettivi. I due servizi citati, sicurezza sul lavoro e fondo interprofessionale non sono riservati esclusivamente alla clientela del Centro Servizi ma usufruibili anche da coloro per i quali non viene svola l’elaborazione delle buste paga.

Quest’anno il “Csn” tocca i quarant’anni di presenza a Bozzolo risalendo al 1985 la prima diffusione aziendale del logo blu con la Piramide, un simbolo più che mai adatto alla crescita verticale dell’impresa famigliare nata per aiutare le persone nell’intricato mondo dei vari adempimenti fiscali. E per meglio festeggiare l’anniversario è in arrivo una ulteriore certificazione Iso, in aggiunta a quella già posseduta e che verrà conferita allo studio Negri dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Un importante attestato che gratificherà ulteriormente l’impegno, la serietà e la professionalità di questa azienda bozzolese.