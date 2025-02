Aggredisce al pronto soccorso di Pieve medico ed infermiere, 72enne denunciato

PIEVE – Aggredisce medico e infermiere al pronto soccorso dell’ospedale di Pieve, denunciato 72enne straniero, L’uomo di nazionalità marocchina e residente a Schivenoglia si era recato al pronto soccorso nella serata di martedì scorso, era stato regolarmente visitato dal dottore in turno presso ma, dovendo aspettare l’esito di alcune analisi, questi lo aveva invitato ad aspettare nella sala d’attesa, così da permettere l’accesso ad altri pazienti negli ambulatori di emergenza. Il 72enne, però, aveva capito che il sanitario lo stava mandando via ed è così iniziata un’aggressione verbale scaturita poi con minacce mostrando calci e pugni indirizzata anche ad un infermiere. Questi, impossibilitati a continuare a visitare i pazienti in attesa, sono stati costretti ad azionare il pulsante di emergenza presente, richiedendo così l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. I militari, prontamente giunti sul posto, hanno capito che l’anziano marocchino aveva mal interpretato l’invito ad accomodarsi nella vicina sala d’attesa, iniziando una furiosa sceneggiata che gli è costata una denuncia per interruzione di pubblico servizio ed aggressione a personale sanitario. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga.

E questa è l’ennesima aggressione a sanitari che si verifica negli ospedali mantovani. Al Carlo Poma ogni mese viene attivato circa dieci volte il pulsante rosso che serve come sistema di allarme collegato con le Forze dell’ordine qualora medici, infermieri e altro personale si trovino minacciati da pazienti o altri utenti.