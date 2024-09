Agricoltura e inclusività alla Millenaria

GONZAGA È sotto il segno dell’inclusività e dell’aiuto verso i meno fortunati che parte la

Fiera Millenaria 2024 di Confagricoltura Mantova.

L’Organizzazione di via Fancelli, presente con uno stand al Padiglione 3 per

tutta la durata della manifestazione, nel pomeriggio di mercoledì, a partire dalle

ore 18.30, proporrà al pubblico “Far bene il bene: alla scoperta della

Cooperativa Meraki”, che andrà in scena al Padiglione 2, presso il salotto

culturale “Filòs: il gusto di stare insieme”.

Nel corso dell’evento, condotto da Giacomo Cecchin, la protagonista sarà la

Cooperativa Meraki, realtà del terzo settore attiva al confine tra Mantova e

Cremona. Meraki è specializzata nella progettazione e gestione di servizi socio-

assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari per minori, adulti e famiglie. Il

termine, che in greco significa “fare con passione, creatività ed amore”, fa capire

perfettamente quello che è lo spirito di questa cooperativa, che predilige il

“lavorare con” piuttosto che il “lavorare per”.

«Siamo decisamente orgogliosi di poter ospitare la Cooperativa Meraki in Fiera

Millenaria – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – in

continuità con i numerosi appuntamenti dedicati al sociale che abbiamo

organizzato in questi anni. Dare spazio a queste realtà è prioritario per noi,

tantopiù se hanno a che fare anche con l’attività agricola».

Sì perché Meraki ha promosso, tra le tante cose messe in campo, anche due

progetti di agricoltura sociale, uno dedicato alla coltivazione della lavanda e uno

invece orientato alla produzione di birra artigianale. E nella giornata di mercoledì

ci sarà proprio la possibilità di acquistare i prodotti cosmetici a base di lavanda,

oltre che di visionare il catalogo delle birre disponibili, con possibilità di ordinarle