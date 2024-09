Calcio Serie B – Le pagelle di Mantova-Salernitana

———————————————

Festa 6

———————————————

Impegnato una sola volta, rischia su un paio di palloni ma negli ultimi, concitati minuti rinuncia finalmente ai passaggi in area per lanci lunghi a liberare l’area.

———————————————

Radaelli 7.5

———————————————

Mezzo punto in più per la caparbietà che ci mette, nonostante la botta alla testa che lo costringe alla fasciatura e i numerosi falli subiti. Un debutto in B coi fiocchi.

———————————————

Brignani 7

———————————————

Rientra dopo il mezzo infortunio che lo aveva tenuto in tribuna a Piacenza. Prestazione ordinata e concreta.

———————————————

Redolfi 6.5

———————————————

Accusa presto un dolore alla spalla che lo condiziona per l’intero primo tempo. Ciononostante stringe i denti, agevolato dall’inoffensività degli avversari. Sostituito nell’intervallo.

———————————————

Bani 7.5

———————————————

Non finisce di sorprendere. Anche ieri schierato terzino, non molla di un millimetro nè in fase di spinta nè quando si tratta di contenere. Bravo davvero.

———————————————

Burrai 6.5

———————————————

Decisamente più nel vivo dell’azione rispetto alla prova opaca di Piacenza, pur senza lampi particolari.

———————————————

Trimboli 6.5

———————————————

Prova generosa, anche se non esente da sbavature. Comunque prezioso.

———————————————

Galuppini 7.5

———————————————

Primo gol in Serie B, e che gol! Sotto la Te, in controbalzo, da attaccante puro e navigato. Generoso anche per il resto del match.

———————————————

Aramu 6

———————————————

Nel primo tempo se ne sta sulle sue. Meglio nella ripresa, fino alla sostituzione.

———————————————

Ruocco 7.5

———————————————

Primo tempo propositivo anche se impreciso. Nella ripresa sale in cattedra con la sua velocità. Suo l’assist per il gol di Galuppini. Nel finale gestisce a meraviglia un paio di palloni.

———————————————

Solini 6.5

———————————————

Rileva l’acciaccato Redolfi dopo l’intervallo nel ruolo di cenrrale, a lui più congeniale. Se la cava col mestiere.

———————————————

Bragantini 6.5

———————————————

Il suo ingresso porta dinamismo e brillantezza al Mantova, che spadroneggia in contropiede. Potrebbe anche segnare ma non sfrutta l’occasione.

————————————————————————-

Mensah 8

————————————————————————-

Tocca ripetersi, ma non possiamo fare altrimenti. Anche stavolta il buon Davis si dimostra elemento imprescindibile e devastante. Fa a sportellate con chiunque, guadagna falli in quantità industriale e crea spazi a più non posso. Se fosse anche concreto sottoporta non giocherebbe in B.

———————————————

Wieser 6.5

———————————————

Un altro che non delude mai. Entra subito in partita gettandosi con grande determinazione su ogni pallone.

———————————————

Maggioni 6.5

———————————————

Solo un quarto d’ora, ma basta per un voto più che sufficiente. Negli ultimi minuti strappa un pallone insidioso dai piedi di un avversario e festeggia come se avesse segnato. Ne ha ben donde.

———————————————

Mancuso sv

———————————————

Non lo si vede granchè. Ma verranno anche le sue giornate, o almeno si spera.