A Mantova nuova estensione infrastrutturale della rete in fibra ottica di Mynet

MANTOVA – Sempre più capillare, sempre più a servizio della collettività: la rete in vera fibra ottica di Mynet si espande ancora nel cuore di Mantova grazie all’accordo con Sei – Servizi energetici integrati srl, coordinata da Tea spa, che si occupa della gestione del servizio di distribuzione del gas e del teleriscaldamento.

L’estensione infrastrutturale della rete in fibra ottica per la banda ultralarga, partita in questi giorni, si sta svolgendo in condivisione con i cantieri di sostituzione della tubazione del gas metano e interessa Piazza Filippini e Vicolo Fieno, Via Corrado, parte di Via Cavour, Piazza Virgiliana, Piazza San Giovanni e Via Fratelli Bandiera (da Piazza San Francesco a Via Arrivabene per proseguire poi fino a Via Verdi).

L’impatto della posa dell’infrastruttura sarà estremamente ridotto grazie alla condivisione degli scavi, che eviterà di realizzarne di nuovi lungo la sede stradale. Innumerevoli i vantaggi per le utenze domestiche, che potranno contare su una connettività dalle performance elevatissime, non raggiungibili con le obsolete reti in rame, “pseudo fibra” o wireless.

I lavori di predisposizione si sono già conclusi per Vicolo Fieno e Piazza Filippini, mentre sono al momento in corso di realizzazione le infrastrutture su Piazza Virgiliana. Le restanti vie verranno completate alla luce del cronoprogramma dei lavori già pianificato da Tea spa.

Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere l’offerta esclusiva riservata ai residenti della zona interessata dagli interventi, è possibile contattare il numero diretto 0376 22 22 00 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it

