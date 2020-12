Servizio di trasporto scolastico sicuro: a Rodigo bus speciale per i bimbi

RODIGO – Anche il servizio di trasposto scolastico a Rodigo favorisce il distanziamento come avviene nelle classi e all’ingresso degli istituti dei vari livelli.

Il Comune, a tale proposito, è sempre più che mai attento, per quel che riguarda il tema della tutela della salute, a favorire comportamenti che garantiscono la sicurezza degli studenti del proprio territorio.

Il sindaco, Gianni Grassi , ed i suoi collaboratori, infatti, a suo tempo hanno compiuto una serie di valutazioni inerenti il servizio del trasporto scolastico.

L’obiettivo da raggiungere, ed è stato raggiunto, è quello di evitare che si creino le condizioni per l’assembramento prima e dopo l’orario scolastico.

Ciò che hanno predisposto, in definitiva, risponde a pieno alle caratteristiche previste dalle norme in vigore e in più è in sequenza logica con quanto avviene nel momento in cui lo studente entra a scuola.

Il servizio allestito prevede, quindi, che gli studenti nel momento in cui salgono sugli scolabus, tanto all’andata quanto al ritorno, debbano occupare il posto collegato al proprio nome, come avviene in classe per il banco dal quale seguono le varie lezioni.

Così facendo si evita il contatto e l’assembramento.

«A Rodigo – spiega il sindaco Gianni Grassi – sin dallo scorso 14 settembre abbiamo compiuto una scelta che riteniamo vada nella direzione di evitare gli assembramenti. Parlando della secondaria di primo grado, al fine di mantenere la separazione delle classi non solo dopo l’ingresso a scuola, ma anche durante il servizio del trasporto scolastico abbiamo predisposto il raddoppio del numero degli scuolabsus relativamente al percorso Rivalta – Rodigo. Una scelta che risponde anche alle richieste pervenuteci dagli insegnanti di effettuare l’ingresso in un unico orario. A questo punto visto che il 7 gennaio ripartiranno le lezioni in classe per le superiori il mio auspicio è quello di non vedere più gli assembramenti all’interno dei bus o nelle metropolitane come è avvenuto nei mesi scorsi». Paolo Biondo