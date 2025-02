Agricoltura locale: a Castiglione si riparte con gli orti sociali

CASTIGLIONE – È stato pubblicato nelle scorse ore sul portale istituzionale del Comune di Castiglione l’avviso pubblico per l’assegnazione di orti sociali per il quinquennio compreso tra il prossimo 31 marzo e il 30 marzo 2025.

«Si tratta di un progetto – affemra il sindaco Enrico Volpi – che rinnoviamo con piacere considerati gli ottimi risultati che stanno avendo nel corso dell’attuale conduzione, dopo i primi anni nei quali ci si è dovuti adeguatamente organizzare. Oggi gli orti sociali sono un interesse di molti cittadini e appassionati di ogni fascia d’età».

L’ente di via Battisti fa sapere che si può presentare domanda fino alle 12 del 28 febbraio 2025. L’istanza, completa di modulo di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria e reperibile online, deve essere compilata in ogni parte, sottoscritta ed accompagnata da una copia del documento di identità valido del sottoscrittore, copia del versamento della cauzione, se ricorre l’ipotesi, e copia della “Disciplina per l’assegnazione e l’uso di aree comunali adibite ad orti sociali” sottoscritta per accettazione.

Le domande possono essere consegnate a mano: all’ufficio protocollo del Comune nei seguenti giorni e orari, il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; da martedì a venerdì dalle 9 alle 13; a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.castiglione.mn.it inserendo come oggetto “Partecipazione avviso pubblico per assegnazione orti sociali quinquennio 2025-2030”. Per le domande inviate via mail farà fede la data e l’ora di inoltro della comunicazione mail, anche se verrà protocollata in data successiva. A supporto, è stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Volpi anche uno sportello dedicato, quindi, per compilare la domanda è possibile rivolgersi anche all’ufficio del segretariato sociale, il lunedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.