Banchine ko e buche in strada, il Comune di Castel Goffredo ora corre ai ripari

CASTEL GOFFREDO – Il Comune ha provveduto a destinare la somma di poco più di 3mila euro a favore della ditta specializzata Scavi Gf di Casaloldo, al fine di dare corso al ripristino di alcuni cedimenti stradali e per la messa in sicurezza di alcune criticità riscontrate in alcune strade del centro abitato castellano. I tratti interessati sono diversi: viale Ubertini a seguito del cedimento stradale della carreggiata in corrispondenza della linea di raccolta delle acque meteoriche, via Pitentino per il cedimento della riva del fosso con conseguente versamento di acqua nella vasca di laminazione, strada Rassica per il cedimento della banchina adiacente al vaso Tartaro e strada Zocca per il cedimento della banchina adiacente al vaso Tartaro. L’ente locale nell’ambito delle strade comunali urbane ed extraurbane di propria competenza è responsabile infatti della manutenzione ordinaria e straordinaria. L’intervento di manutenzione straordinaria si è reso necessario in quanto si sono registrati in alcune vie del territorio comunale alcuni cedimenti o criticità con conseguente pericolo per la circolazione e per l’incolumità delle persone. L’esecutivo guidato dal sindaco Alfredo Posenato ha ritenuto pertanto di procedere urgentemente per garantire condizioni di viabilità sicure al ripristino delle criticità rinvenute nei tratti stradali individuati dal settore tecnico comunale.