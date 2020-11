Al via la messa in sicurezza del tetto del municipio di Asola

ASOLA – Il Comune ha deciso di dare il via ai lavori di messa in sicurezza della copertura dello storico palazzo municipale della centrale piazza XX Settembre e precisamente in corrispondenza della porzione occupata dal bar Nazionale. Per questo motivo l’esecutivo del sindaco Giordano Busi ha approvato il progetto che prevede per la realizzazione dell’intervento una spesa complessiva di 30mila euro, tutti a carico del finanziamento regionale concesso al comune di Asola per la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’edificio si sviluppa su tre livelli e al piano terra del palazzo sono presenti due attività commerciali adibite a bar. All’interno del bar Nazionale si sono verificate infiltrazioni di acqua, anche abbondanti in occasione di forti temporali, che provengono dai canali di raccolta delle acque meteoriche presenti sul tetto del secondo piano, sul versante del cortile interno. La tubazione in plastica che raccoglie le acque dal tetto del secondo piano era stata inserita all’interno di un cavedio in muratura, parallelo alla canna fumaria, durante l’ultimo intervento di ristrutturazione degli anni ’80. La violenza delle precipitazioni degli ultimi anni fa sì che l’acqua fuoriesca dalla tubazione, probabilmente rovinata o non ben sigillata, e quindi scenda direttamente lungo il muro del cavedio provocando le infiltrazioni nei locali sottostanti del bar e della centrale termica. L’intervento di messa in sicurezza prevede l’installazione di un nuovo canale di raccolta acque, in rame, da posizionare a vista esternamente alle murature, partendo dal tetto del secondo piano fino a terra nel cortile interno, dove sarà raccordato all’ultima porzione del tubo esistente e quindi convogliato nella fognatura. Si procederà successivamente al ripristino di intonaci ammalo rati, esternamente, ma soprattutto all’interno della centrale termica e all’interno del bar. Si procederà infine ad eseguire alcuni interventi in quota di posizionamento dei sistemi meccanici di allontanamento dei volatili con punte di acciaio, posa di rete antivolatili su porzione di tetto e terrazza del secondo piano, ripristini di lattoneria e sostituzione dei coppi ammalorati.