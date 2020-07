Al via i lavori per la nuova rotatoria di Grazie, cambia la viabilità

Il traffico sarà deviato su SP 23 “Castellucchio-Goito” e su SP ex SS 10 “Padana Inferiore”.

La modifica alla viabilità è dovuta ai lavori di riqualificazione dell’intersezione tra la SP ex SS 10 “Padana Inferiore” e la SP n. 1 “Asolana”, nel territorio del Comune di Curtatone: è prevista la realizzazione di una rotatoria in località Grazie.

La consegna dei lavori all’impresa che si è aggiudicata l’appalto avverrà entro breve e sia per la sicurezza di chi transita sulla strada nonchè di chi lavorerà nel cantiere è necessario eliminare i conflitti stradali derivanti dalle manovre di svolta in sinistra del traffico pesante nella direttrice Goito-Mantova.