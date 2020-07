Il mercato immobiliare in frenata

MANTOVA Il Covid19 ha frenato il mercato immobiliare mantovano. Anche il mattone ha subito l’impatto negativo dell’emergenza provocando una flessione del mercato immobiliare.

Nonostante lo slogan “restiamo a casa”, con un domicilio sinonimo di sicurezza, il mercato immobiliare cittadino ha subito una flessione che parte da un 25% mantovano , minimale rispetto a quello sotto la madonnina dorata Milanese giunto fino al 50%.

La contrazione da record della compravendita del mattone, per il consiglio del notariato, è dovuta anche in parte alla chiusura a singhiozzo delle conservatorie dei registri immobiliari.

Anche la scienza ha analizzato questa problematica economica e statistica con il ricercatore universitario di economia ed intermediari finanziari, Fabrizio Crespi .

Per lo scenario immobiliare mantovano contemplato, i mercati e la economia chi cerca casa oggi, la desidera con spazi esterni, con più luce, con stanze in più per potere lavorare in smart working o tenere i ragazzi.

Valentina Li Puma