Al via la ristrutturazione del foyer e dell’ingresso del teatro Pagano

Canneto Il Comune intende promuovere il principale edificio culturale del paese e ha deciso di dare impulso alla ristrutturazione sia dell’edificio di via Corradini in fregio al teatro “Mauro Pagano”, per la formazione di locali accessori, spazi espositivi e di servizio, sia dell’ingresso e del foyer del teatro, per un razionale utilizzo del fabbricato adeguandolo alle nuove esigenze del teatro e soprattutto l’adattamento dell’intera struttura per i disabili. Per questo l’esecutivo del sindaco Nicolò Ficicchia ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di restauro e messa in sicurezza dell’ingresso e del foyer e riuso dell’edificio adiacente al teatro comunale per nuovi spazi espositivi e locali di servizio, redatto dallo studio associato Polaris di Mantova. L’intervento prenderà il via a breve e prevede lavori per una spesa complessiva di 688mila euro che sono stati finanziati grazie alla partecipazione al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico. L’edificio dalle linee neoclassiche del teatro sociale, oggi teatro comunale, fu edificato nel 1826 su disegno dall’architetto Giovanbattista Vergani e venne inaugurato nel dicembre del 1827. Durante gli anni ‘70 il teatro ridusse la propria attività fino alla definitiva chiusura. Nel 1978 l’edificio fu venduto al comune cambiando nome: da sociale divenne comunale. Obbiettivo dell’intervento è quello di utilizzare l’edificio per migliorare la funzionalità del teatro Pagano e soprattutto per ricavare un nuovo percorso espositivo che valorizzi al meglio tutto il materiale e la documentazione disponibili, con spazi e allestimenti adeguati e fruibili in tutta la loro estensione. Al piano terra previsti nuovi spazi per il guardaroba e nuovo blocco servizi con bagni distinti per uomini, donne e disabili. Al primo e al secondo piano sono previsti nuovi spazi espositivi che verranno messi direttamente in collegamento con i piani del teatro. Al secondo piano verrà inoltre eliminata la parte aggiuntiva costituita dal terrazzino posto sul fronte posteriore, peraltro fonte di infiltrazioni e causa di degrado dell’edificio. Infine verrà inserito il nuovo ascensore, nella parte centrale dell’edificio, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per dare piena fruibilità a tutti i vari spazi.

Paolo Zordan