Calcio Eccellenza – La Castellana travolge pure il Darfo Boario (3-0)

CASTEL GOFFREDO Altro giro ed altra vittoria per la Castellana che al “Comunale” di Castel Goffredo, doma e batte 3-0 il Darfo Boario. Partita mai in discussione con i ragazzi di mister Giovanni Arioli che, grazie a questo successo, rispondono alla vittoria pomeridiana del Ciliverghe. I biancazzurri rimangono dunque in vetta alla classifica, a pari punti con i bresciani.

La cronaca. Parte subito forte la Castellana che prova la combinazione Orlandini-Faye Pape, ma la sfera finisce fuori misura. Doppia occasione per i padroni di casa al 7’: Parisi prima e Bertoli poi si divorano il possibile vantaggio. Altra doppia occasione per la Castellana al 12’: prima Secli e poi Menolli sprecano sottoporta. Vantaggio della Castellana che arriva al 18’ con un’azione corale dei biancazzurri: Minelli in diagonale trova la respinta di Bertoli. Sulla ribattuta Garbin non sbaglia. Alla mezz’ora Lancini salva il risultato sulla conclusione ravvicinata di Riboli. Al 40’ la Castellana sfiora al raddoppio: Faye Pape tenta il tiro a giro che esce di poco vicino al primo palo. Nella ripresa palo di Menolli dopo lo scambio in area con Minelli. Al 69’ arriva l’agognato raddoppio: contropiede di Orlandini, scarico su Faye Pape che si sposta la sfera sul sinistro e calcia in diagonale. Nel giro di 3 minuti la Castellana spreca il tris: prima con Faye Pape e poi con Oralndini. All’87’ ci prova anche Migliorelli che sfiora il palo lontano, dalla sinistra. Chiude definitivamente i conti Secli al 91’: su cross dalla sinistra di Migliorelli, l’attaccante non sbaglia il tap-in vincente di testa. Domenica altra partita casalinga: a Castel Goffredo sbarcherà l’Atletico Cortefranca.