Alessandro Martino nuovo medico a Marmirolo dal prossimo 8 gennaio

MARMIROLO – Dall’8 gennaio il dottor Alessandro Martino inizierà la propria attività di medico di medicina generale con ambulatorio nel Comune di Marmirolo: gli assistiti che intendono avvalersi della sua assistenza possono effettuare la scelta recandosi presso l’ufficio gestione assistiti dell’Asst – Sede Territoriale di Mantova – in via Trento 6, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico riportati di seguito (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16).

Per effettuare il cambio medico è necessario presentarsi all’Asst con carta d’identità e tesserino sanitario e, in caso di altre persone, di una delega firmata dall’interessato.

Per maggiori informazioni chiamare allo 0376-435570/69.