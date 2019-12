Bando di sostegno al commercio, il Comune di Quistello finanzia 17 attività

QUISTELLO – Il bando per il sostegno al commercio di Quistello volge alla conclusione e all’assegnazione dei contributi: e se l’obiettivo dell’amministrazione guidata da Luca Malavasi era quello di dare supporto alle attività esistenti nel centro storico ma anche una spinta in più alle eventuali nuove attività che potevano insediarsi sia nel capoluogo comunale che nelle frazioni, la risposta degli esercenti (o futuri tali) è stata significativa, dato che sono diciassette in tutto le attività che verranno finanziate per un plafond complessivo di poco meno di 17mila euro. Una cifra apparentemente non esorbitante ma che può servire da trampolino di lancio o di rilancio per gli esercizi commerciali.

«Siamo molto soddisfatti e il primo grazie va all’assessore Lara Selogna che ha seguito con entusiasmo questo progetto, giunto oramai alla terza edizione – è stato il commento di Malavasi – Nei primi mesi del 2020 sarà stanziato l’intero importo e, al momento della rendicontazione, i contributi saranno disponibili. Per il nostro comune si tratta di un piccolo contributo per mantenere vivo il nostro paese in attesa del bando di Regione Lombardia e Camera di Commercio, previsto per l’inizio del 2020».

Il bando del Comune di Quistello prevede contributi, nella misura del 50% dell’investimento complessivo fatto dall’attività, fino a 1500 euro per attività del centro storico già esistenti e fino a 4mila euro per nuove attività che vogliono insediarsi nel capoluogo o nelle frazioni.

Nicola Antonietti