Alla Casa della Musica di Breda Cisoni 3mila euro dal Comune di Sabbioneta

SABBIONETA – Ammonta a tremila euro il contributo che il Comune ha erogato a fine anno all’associazione Casa della Musica di Breda Cisoni, tenuto conto delle esemplari attività di formazione e promozione culturale organizzate a favore della popolazione residente, in particolare per i giovani, ma anche degli eventi organizzati per la comunità in diverse occasioni. Il finanziamento non inciderà sulle casse comunali, perché i soldi sono stati presi dalle risorse conferite al Comune dalla società Tea per il 2022, proprio per sostenere attività come questa. L’associazione è nata diversi anni fa, dopo una lunga e positiva collaborazione con l’Oratorio e il Circolo Acli di Breda Cisoni. (u.b.)