Alla scoperta della via del Preziosissimo Sangue. Online la nostra guida

MANTOVA La Via del Preziosissimo Sangue tra Mantova e Reggio Emilia è il primo tratto della Via Matildica del Volto Santo, un itinerario di 285 km che arriva fino a Lucca attraverso gli antichi possedimenti di Matilde di Canossa.

Questa via è molto recente: è infatti nata in sordina solo nel 2015, in occasione del nono centenario della morte di Matilde. In quell’anno alcune decine di giovani, accompagnati dall’allora responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla Don Giordano Goccini, decisero di percorrere a piedi la strada che collegava i Sacri Vasi a Mantova con il crocifisso del Volto Santo conservato nel Duomo di San Martino a Lucca.

Il 23 luglio 2015 il gruppo di ragazzi, in gran parte emiliani, partì proprio dalla cripta di Sant’Andrea con un momento di preghiera, incontrò il presidente del consiglio comunale del capoluogo Massimo Allegretti, ricevette la benedizione dell’allora vescovo Roberto Busti e, all’alba del giorno seguente, si mise in cammino. E fu sempre con quei giovani che Don Goccini pensò al logo della Via Matildica: un semplice volto stilizzato nella scritta VMS che “riporta all’umano essenziale e al volto santo, con la M che richiama Matilde”.

La Via Matildica è uno dei sette cammini giubilari di questo Anno Santo

A quel tempo, pochi avrebbero scommesso sul successo dell’iniziativa ma oggi, dopo soli 10 anni, la Via Matildica è già presente nell’Atlante nazionale dei Cammini Storici ed è annoverata tra i Cammini giubilari delle Chiese in Italia individuati dalla CEI in occasione dell’Anno Santo 2025.

La nostra provincia è attraversata da molte vie e cammini, ma prima di allora nessuno aveva considerato Mantova come punto di partenza.

Da qui l’idea di realizzare una guida dedicata proprio a questo cammino: un piccolo allegato digitale utile per conoscere programmare il proprio itinerario al meglio, approfittando anche per conoscere (o rispolverare) la storia e le curiosità legate al nostro territorio.