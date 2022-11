Calcio dilettanti – Castiglione, trasferta clou ad Offanengo. Marmirolo-Suzzara è derby salvezza

MANTOVA Confronto impegnativo quest’oggi per il Castiglione, che si presenterà ad Offanengo per uno scontro al vertice contro i giallorossi cremaschi. Per mister Fabio Esposito tutti arruolabili tranne Ferrari, che come è noto tornerà nel girone di ritorno: «L’Offanenghese è una buonissima squadra che, dopo due sconfitte, vorrà rifarsi contro di noi – spiega il tecnico -. Se la giocheranno a viso aperto con un 4-3-3 speculare, dunque mi attendo una bella gara congeniale al nostro tipo di filosofia, sperando di prevalere».

In Promozione invece tiene banco il derby salvezza tra Marmirolo e Suzzara, entrambe reduci da due risultati positivi. Monari e Cannizzaro dovranno fare a meno del lungodegente Cipriani, mentre per Cocconi e Accialini il gruppo è al completo.

La Governolese, invece, va in trasferta ad Orzinuovi contro l’Orceana seconda in classifica, fresca di cambio in panchina. Fuori causa Varana e Ferri per squalifica, rientra Lonighi al centro della difesa, ma ovviamente nella rosa dei Pirati tiene banco il mercato che potrebbe parzialmente rivoluzionare la rosa. Mister Alessandro Mutti crede ad un risultato positivo e chiede il massimo sforzo ai suoi ragazzi: «Abbiamo lavorato bene in settimana, i giocatori sanno bene cosa devono fare. Le armi per far male anche ad una corazzata simile ci sono: sarà dura ma ci proviamo».

Gara importante per la Castellana: dopo il pari con la Vighenzi c’è da riprendere la striscia vincente contro il forte Borgosatollo. Anche stavolta però la lista di indisponibili per mister Alessandro Cobelli è lunga: fuori causa Favagrossa, Faye Pape, Hajjy, Marangi, Bonaccorsi, Peschiera, mentre è in forse Salardi (andrà in panchina). L’unico dubbio in casa Asola, invece (i biancorossi sono di scena a Lodrino) sarà Beretta, che ha rimediato una botta in allenamento. Rientrano Buonaiuto e Galante. Pini e Baietta (fuori fino al 2023) sono le assenze annunciate dal San Lazzaro. La formazione di Michele Jacopetti sarà di scena al Migliaretto con la Vighenzi per tornare a fare punti dopo il ko di sette giorni fa.

Scendiamo in Prima Categoria, dove sono due le partite che catalizzano l’attenzione: lo scontro al vertice tra Rapid United e Gonzaga, prima contro seconda, e quello tra Sporting Club e Porto, un derby a tutto tondo tra rappresentanti di due località limitrofe.

Ma anche la Seconda Categoria regala partite molto interessanti, come quella dello “Scirea” tra la capolista Villimpentese e la sorprendente Poggese di Emanuele Negrini.

Nello stesso girone il fratello Stefano esordisce sulla panchina dell’Ostiglia, ultimo in classifica, che ospita il Pomponesco in una sfida salvezza veramente importante.

Non mancano nemmeno parecchie sfide incrociate nel girone di Terza Categoria: Atletico Castiglione-Pegognaga vede scontrarsi seconda contro prima per il primo posto. Alle loro spalle un Moglia-Voltese che può valere quantomeno il secondo posto.