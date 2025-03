Basket Serie B – Stings in campo a Monfalcone per il riscatto

Curtatone Gli Stings tornano in campo questa sera alle 19 sul parquet di Monfalcone per affrontare la Falconstar nel penultimo turno del girone di andata dei Play-In Gold (arbitri Zanelli di Motta di Livenza e Caroli di Udine). I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il morale alto, forti di tre vittorie nelle quattro gare disputate finora, l’ultima delle quali ottenuta sul difficile campo di Iseo. Anche gli Stings, dopo il prezioso successo esterno a Oderzo, sembravano sulla strada giusta, ma domenica scorsa hanno subito una sconfitta amara alla Tea Arena contro Gorizia (69-72). Un match in cui hanno dovuto fare a meno di due pedine fondamentali come Verri e Bortolotto, che coach Romero spera di recuperare per l’importante sfida di questa sera. Il calendario dei virgiliani non concede pause: dopo la trasferta di Monfalcone, saranno nuovamente in campo domenica alla Tea Arena per affrontare Pordenone, capolista del girone con un percorso finora impeccabile.

Il capitano Christian Boudet, trascinatore nell’ultima gara con 31 punti, ha analizzato così la sconfitta con Gorizia e le prospettive per il match odierno: «Nei primi due quarti abbiamo giocato una partita perfetta, difendendo bene e imponendo il nostro ritmo. Purtroppo, nella ripresa non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di intensità e alla fine ci siamo lasciati sfuggire due punti importanti davanti al nostro pubblico. Ora siamo concentrati sulla sfida di Monfalcone, che sarà tutt’altro che semplice, ma dobbiamo fare il possibile per riscattarci e riprendere la marcia».

Il girone Play-In Gold si conferma estremamente equilibrato, con molte squadre in lotta per le prime otto posizioni, che garantiranno l’accesso ai play off promozione. Al comando della classifica c’è Pordenone, ancora imbattuta dopo quattro partite, seguita da Ferrara e dalla stessa Falconstar Monfalcone, entrambe con tre vittorie all’attivo. Subito dietro, la Sangiorgese si mantiene nelle zone alte con un buon rendimento, mentre il Basket Iseo, nonostante una sola vittoria in quattro gare, conserva una posizione di rilievo. Gli Stings, attualmente a quota 14 punti, si trovano in piena bagarre per un posto tra le prime otto, ma devono guardarsi dalla concorrenza di Oderzo e Pizzighettone, che inseguono a breve distanza. Situazione più complicata per Gardonese, che finora ha raccolto una sola vittoria, e soprattutto per Padova e Social Osa Milano, ancora a secco di successi. Gorizia, invece, con tre vittorie all’attivo, sta provando a risalire la classifica, rendendo ancora più incerta la corsa ai play off. Per gli Stings, dunque, la sfida di Monfalcone rappresenta un crocevia importante: un successo permetterebbe di rimanere agganciati alle zone alte, mentre una sconfitta potrebbe complicare la rincorsa alla fase successiva.