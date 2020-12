Più cultura: al museo ecco una sala polifunzionale

ASOLA – L’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia ha dato il via al potenziamento del Museo civico con la realizzazione di una sala polifunzionale da adibire principalmente alle attività seminariali e di laboratorio e di nuovi supporti multimediali per la divulgazione della cultura rurale, per una spesa complessiva di 16mila e 139 euro.

La giunta aveva dato incarico al direttore del museo Marco Baioni di elaborare il progetto necessario per ottenere un contributo tramite la partecipazione al bando “Agricoltura sociale-Azione Bello da non perdere-Comunità attiva”, promosso dal Gal Oglio Po. Dal Gal è arrivata adesso la comunicazione dell’assegnazione del finanziamento richiesto per il 90% della spesa pari a 14.525,10 euro, con il restante 10% a carico del Comune per la somma di 1.613,90 euro.

«A fronte delle numerose attività di divulgazione e di educazione al patrimonio svolte negli ultimi anni, il Museo – spiega il primo cittadino – è privo di uno spazio espressamente dedicato alla realizzazione di laboratori e di progetti speciali. Mancano inoltre attrezzature atte a favorire l’attività divulgativa e formativa quali proiettori, schermi o lavagne interattive. In secondo luogo, il Museo necessita di uno spazio per poter rendere fruibile al pubblico e agli esperti il notevole patrimonio di pubblicazioni e i documenti di archivio legati alla storia, alla natura e all’economia del territorio, che ha raccolto in decenni di attività. Questo spazio – conclude il sindaco – potrebbe essere utile anche per favorire la progressiva attività di digitalizzazione dei documenti per garantirne la conservazione e aumentarne la possibilità di fruizione». Si prevede pertanto di definire uno spazio che funga da area dedicata a molteplici funzioni nell’ambito della fruizione proposta al pubblico e di allestirlo adeguatamente. La sala scelta per realizzare il nuovo spazio attrezzato si trova al piano terreno dell’edificio museale. Per trasformare la sala si prevede di dotarla di arredamenti e di moderni supporti informatici.