“All’Ombra di Narciso”, nuovo appuntamento al Sociale di Mantova con Roberta Bruzzone in città

MANTOVA – Roberta Bruzzone torna in teatro con un nuovo appuntamento intitolato “All’Ombra di Narciso – Storie di ragazzi che uccidono nell’epoca della rabbia”. Dopo l’enorme successo dei precedenti incontri al Teatro Sociale di Mantova, Mister Wolf, il 21 febbraio 2026, porta nuovamente al Massimo la nota psicologa forense e criminologa investigativa.

In questi ultimi anni, come spesso si legge sui principali media nazionali, sono davvero numerosi i casi di giovanissimi coinvolti in brutali omicidi, commessi senza apparente movente, o quantomeno con moventi non “tradizionali”.

Gravissimi episodi di cronaca nera, che testimoniano – secondo Bruzzone – il profondo senso di inadeguatezza che questi giovani si trovano a vivere. Sentimenti a lungo covati nel buio delle loro menti, mentre rabbia e angoscia nutrivano il loro “sé grandioso”.

Roberta Bruzzone porterà il pubblico ad esplorare il lato oscuro dei ragazzi che uccidono, nella cosiddetta “epoca della rabbia”, ricostruendo con precisione chirurgica il percorso psicologico ed educativo che ha portato a simili inquietanti scenari, per trarne moniti utili a decifrare la psiche di questi giovani e sostenere i genitori nel loro complesso compito di educatori. Per evitare che qualcosa di analogo possa accadere ancora.

