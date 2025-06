ArciFesta dal 10 luglio fino al 3 agosto a Campo Canoa

MANTOVA – ArciFesta 2025 conferma la stessa location di Campo Canoa – da cui si può ammirare lo skyline più suggestivo della città di Mantova – ma si rinnova nell’offerta culturale. Oltre alle proposte musicali e allo stand gastronomico, questa edizione offre anche talk di approfondimento, laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri, workshop e stand di autoproduzione. Il cartellone ospita anche la rassegna “Voices of Peace”: concerti, talk e spettacoli che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i fruitori sulla necessità di tornare a parlare ed agire la pace attraverso riflessione e dialogo interculturale. ArciFesta 2025 si terrà dal 10 luglio al 3 agosto, tutte le sere da giovedì a domenica. Lo stand gastronomico proporrà come sempre i grandi piatti della tradizione mantovana, con un’attenzione particolare ai piatti vegetariani. Anima della festa saranno come sempre i giovani volontari e volontarie, che accompagneranno e serviranno gli ospiti ai tavoli. Invariato anche l’impegno a favore dell’ambiente, con una manifestazione 100% plastic free. Tutti i concerti e le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito (per alcuni laboratori è necessario prenotarsi). L’iniziativa è organizzata da Arci Mantova Aps e O2 Aps. In ArciFesta si troveranno come sempre le eccellenze della cucina mantovana, realizzate con prodotti per la maggior parte provenienti dalle aziende del territorio. Non mancheranno il tradizionale gnocco fritto dell’Arci Laghi Margonara e le carni grigliate dall’Arci Te Brunetti, il risotto alla mantovana e i piatti vegani e vegetariani cucinati dall’Arci Papacqua, i maccheroni al torchio con lo stracotto dell’azienda agricola Salvarani o con il ragù di verdure realizzato dall’azienda agricola Cencio Molle.

Come ogni anno, cuore pulsante della festa sono i giovani volontari e volontarie, che accompagneranno e serviranno gli ospiti ai tavoli. Per i giovani (dai 15 anni in su) che volessero fare questa esperienza di volontariato è possibile manifestare la propria disponibilità scrivendo alla mail martinaadami.arcitom@gmail.com o compilando il form https://forms.gle/if7qVWhDb6aBP6F46. Inoltre, mercoledì 9 luglio alle 18.30 a Campo Canoa si terrà una riunione organizzativa con tutta la squadra di volontari e volontarie, dove verranno fornite tutte le informazioni circa la rassegna. Al termine dell’esperienza di volontariato per chi lo desidera verrà rilasciato un attestato valido per la richiesta di crediti formativi scolastici.

Si conferma l’impegno di ArciFesta in favore dell’ambiente, che anche quest’anno sarà 100% plastic free. Già da alcuni anni gli organizzatori hanno cercato di rendere minima la presenza della plastica, introducendo stoviglie in materiale compostabile e acqua in lattina di alluminio, che rende totalmente azzerato l’utilizzo della plastica in tutta l’area della manifestazione.

ArciFesta è organizzata da Arci Mantova e O2 Aps con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Renato Cocconi. La rassegna “Voices of Peace” è realizzata con il sostegno del Comune di Mantova.

La manifestazione è aperta tutte le sere da giovedì a domenica (chiusa lunedì, martedì e mercoledì). Bar aperto dalle 18.00 per aperitivi.

Lo stand gastronomico apre alle ore 19.30. Per cenare non è necessaria la prenotazione. I concerti iniziano alle 22.00. Talk e laboratori (salvo quanto specificato nel programma di dettaglio) iniziano alle 20.00. Tutti gli eventi sono gratuiti (per alcuni laboratori è necessaria l’iscrizione).

Maggiori informazioni sul sito, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Arci Mantova. Infoline Whatsapp: 348 0072215.

La musica ha da sempre il potere di unire le persone in maniera trasversale trasmettendo messaggi universali e positivi. “Voice for Peace” intende promuovere i valori della pace, della solidarietà umana, del rispetto reciproco, coinvolgendo artisti che si esprimono ed esibiscono in modi diversi. Quest’anno ArciFesta, visti i tanti conflitti armati che si sviluppano intorno a noi, intende sensibilizzare i fruitori sulla necessità di tornare a parlare ed agire la pace attraverso riflessione e dialogo interculturale. L’attività che si terrà a Campo Canoa per la gran parte nel mese di luglio, sarà fruibile gratuitamente per tutti gli eventi che non saranno solo concerti (world music e cantautorato), ma anche talk e spettacolazioni diverse perché, come le tessere di un mosaico che compongono un’immagine di bellezza e complessità, questa rassegna unisca le radici sonore della world music, le sfumature emotive del cantautorato e le prospettive illuminanti dei talk per disegnare un futuro di pace. Mantova così accoglie questo incontro di voci e suoni, offrendo uno spazio di ascolto profondo e di riflessione condivisa. Un’esperienza culturale che celebra la diversità come ricchezza e il dialogo come strumento di trasformazione per famiglie, giovani e anziani e per tutti coloro che nei mesi estivi rimangono in città.