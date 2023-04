Alto Mantovano – Negozi nuovi e performanti: arrivano i fondi

Asola Parte il bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi del distretto del commercio “Commerciando tra castelli e casali dell’Alto Mantovano”.

I beneficiari saranno i titolari di una micro, piccola o media impresa, aspiranti imprenditori e coloro che svolgono attività di commercio su area pubblica nei territori di Castel Goffredo, Acquanegra, Asola, Canneto, Casalmoro, Casaloldo, Gazoldo, Mariana e Piubega.

I distretti del commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Scopo dei distretti del commercio è incentivare ed innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi.

Il bando prevede agevolazioni a fondo perduto per un importo massimo di 5mila euro e per un massimo del 50% della spesa ammissibile totale. Gli interventi ammissibili riguardano la riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti; l’avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure il subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente e l’accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 17 aprile ed entro e non oltre le ore 12 del 17 maggio. Per informazioni inviare una mail a: iltuodistrettodelcommercio@gmail.com. L’attrattività e la competitività verranno supportate da una regia unitaria che, attraverso il partenariato pubblico-privato, i Comuni, le imprese ed anche altri attori interessati a livello locale, promuoveranno lo sviluppo dei territori comunali grazie al perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa.