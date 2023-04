Anche Marmirolo verso la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

Marmirolo Inizia anche a Marmirolo il percorso per un’eventuale costituzione della Comunità Energetica Rinnovabili; un progetto che sta trovando ampi consensi in molti comuni della provincia virgiliana. A tal proposito il Comune di Marmirolo organizza nella serata di lunedì 17 aprile alle 20,30 nella sala civica Muccioli di piazza Roma un momento di confronto su questo progetto. Momento di confronto che ha come denominatore comune: “Le Comunità Energetiche – uno strumento di partecipazione energetica” all’interno del quale saranno fornite ampie e dettagliate illustrazione dei vari aspetti che rendono questo progetto ricco di aspetti positivi. Condividono lo spirito di questa iniziativa anche la Fondazione Cariplo, i Comuni di: Mantova, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio e Volta Mantovana, il Parco del Mincio e Alkemica. Al tavolo dei relatori, insieme al sindaco, Paolo Galeotti e agli assessori Elena Betteghella e Vanni Deluigi, vi sarà l’esperto del settore Matteo Zulianello responsabile del Progetto RdS.

Lui si soffermerà anche sul tema: “L’utente al centro della transizione energetica”.

La Comunità energetica rinnovabile costituisce l’insieme di pubblico e privato, inteso sia nella veste del cittadino sia in quella dell’imprenditore, che condividono la volontà di una produzione di energia derivante da fonti rinnovabili grazie all’istallazione sui tetti degli stabili di proprietà dell’ente locale. L’utilizzo di questa produzione energetica diventa quindi un’opportunità per tutti di disporre di un servizio che ha costi contenuti e con una ridotta incidenza di emissioni nell’ambiente.