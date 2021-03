Apogeo String Orchestra in concerto steaming dal teatro Bibiena Giovedì 18 marzo per la festa del patrono della città

MANTOVA

Apogeo String Orchestra, diretta da Luca Bertazzi e Carlo Cantini, sarà in concerto live in streaming giovedì 18 marzo alle 19, dal teatro Bibiena di Mantova in occasione con la festa del patrono della città, Sant’Anselmo. Saranno protagonisti della serata, tra gli altri, i jazzisti Mauro Negri e Bebo Ferra.

L’appuntamento rientra nella la campagna “La Musica non si ferma”, un progetto nazionale che promuove concerti in streaming per il perdurare della pandemia, e si colloca dopo il successo ottenuto nel dicembre scorso con la messa in onda del Concerto di Natale che, in diretta e nei giorni a seguire ha raggiunto ben 5 mila visualizzazioni.

Lo spettacolo, realizzato a cura dall’Associazione culturale Stefano Gueresi, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, il Rotary Club Mantova San Giorgio, il Lions Club Mantova Host e alcuni sponsor privati, sarà trasmesso in streaming sul canale You Tube dell’associazione.

L’orchestra è costituita da musicisti di fama riconosciuta, in gran parte mantovani, 20 elementi tra violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti, affiancati dal celebre jazzista Negri al clarinetto sax e dal chitarrista jazz Ferra.

Il programma comprende musica classica, jazz e pop, con l’inserimento di autori mantovani come è stato per il primo appuntamento con Gino Mescoli, Stefano Gueresi e Mauro Negri, oltre a brani composti da Carlo Cantini e Eujen Gargiola che si aggiungono a una partitura memorabile di Antonio Vivaldi che ha avuto un prolifico periodo di permanenza a Mantova.

La presentazione del concerto è ancora affidata a Italo Scaietta, presidente dell’Associazione “Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani”.

E’ l prima volta in cui la giornata di festa legata al patrono di Mantova, Sant’Anselmo, entra nella programmazione culturale, visto che finora non è mai stata celebrata con un evento musicale.

L’evento offre un ritorno di immagine per la città di Mantova, grazie all’eccellenza dei suoi musicisti e compositori e alla splendida cornice del Teatro Bibiena che ha ottenuto, infatti, apprezzamenti da tutt’Italia e dall’estero.

L’Apogeo String Orchestra è una formazione di soli strumenti ad arco formata da noti musicisti in gran parte mantovani e da strumentisti di fama riconosciuta provenienti da altre regioni italiane coi i quali persiste un’antica nonché consolidata e duratura collaborazione professionale. L’organico è integrato da giovani e promettenti talenti del nostro territorio, selezionati da Luca Bertazzi, con il fine di valorizzare promuovendo le giovani promesse nel mondo della musica di qualità. L’Apogeo è nata con l’intento condiviso di affrontare tutti i generi musicali cercando sempre di proporre musica di valore ed è per questo che mantiene anche una “coerenza” artistica eseguendo spesso brani composti da celebri autori mantovani. Inoltre, la direzione artistica si propone di invitare spesso celebri solisti che ne condividono la filosofia.