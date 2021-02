Onoreficenza alla memoria per Guglielmo Savasi

RODIGO – Consegnata dal sindaco di Rodigo, Gianni Grassi, per conto del Prefetto di Mantova, Michele Formiglio, la “Medaglia d’onore” a Guglielmo Savasi concessa dal Presidente della Repubblica in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria.

Sabato scorso nella sala consiliare si è svolta la cerimonia che ha permesso al primo cittadino, affiancato per l’occasione dal vice sindaco, Luciano Chiminazzo e dall’assessore Simona Ometto, di attribuire al nipote del compianto ex internato, Rocco Savazzi, l’alta onorificenza.

“Il Giorno della Memoria – si legge nel pensiero espresso nella missiva inviata ai famigliari di Guglielmo Savasi dal Prefetto di Mantova – non è l’occasione per le vittime di ricordare il dolore provato ma nostra per aver viva la consapevolezza di ciò che è stato».