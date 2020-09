Confesercenti incontra il candidato Stefano Rossi

MANTOVA Si è svolto il primo incontro con i candidati a Sindaco di Mantova, ed è stata la volta di Stefano Rossi con una delegazione dell’Associazione composta dal Presidente Rebecchi, dal Vice Presidente Stefano Solci, dalla Coordinatrice delle Guide Turistiche Serena Previti e dal Direttore Davide Cornacchia.

Si è partiti con l’analisi della crisi generata dall’emergenza Covid-19 ha inflitto gravi danni al sistema economico della Città e sono previste nel biennio 2020-21 importanti perdite di fatturato che possono tradursi in cessazioni del numero di imprese e quindi occupazionali soprattutto nei settori del commercio, turismo e servizi.

E’ stato sottolineato come il prossimo Sindaco di Mantova si troverà a gestire questa delicata fase economica, ed è quindi importante pensare ad un’agenda in cui siano presenti gli interventi da fare oggi e quelli che dovranno essere progettati per essere pronti domani.

Il Presidente Rebecchi ha presentato i 4 punti ritenuti cruciali e su cui portare la massima attenzione nel breve: 1) Completare il sistema di mobilità per renderlo competitivo e accogliente; 2) Realizzare e progettare un arredo urbano con regole chiare; 3) Puntare e investire sul Turismo attraverso una Promozione e Programmazione da subito; 4) Trovare dinamiche condivise con le Associazioni di categoria che permettano di creare opportunità per la Città al fine di generare un’attrattività perpetua.

“Confesercenti – ha anche ribadito il Presidente Gianni Rebecchi – è favorevole a realizzare infrastrutture per lo sviluppo e mettere così in grado la nostra Città di reggere alle sfide e alla competizione con altri territori. Per anni il nostro comparto ha dimostrato di essere in grado di reggere anche nelle peggiori situazioni, è però evidente che elemento fondamentale per garantire di avere nel breve termine le infrastrutture annunciate serve progettarle oggi”.