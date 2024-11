Il classico che diventa attuale con “Pluto”

MANTOVA Nuovo appuntamento della rassegna teatrale AltroTeatro divenuta ormai un appuntamento fisso con la drammaturgia contemporanea più attuale che riunisce proposte di livello nazionale in un luogo ormai punto di riferimento del teatro a Mantova: il teatro Spazio Studio Sant’Orsola.

Domenica alle 17.00 andrà in scena “Pluto” di Anton Giulio Calenda, tratto da Pluto di Aristofane, con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia, per la regia Alessandro Di Murro. Una Produzione Gruppo della Creta Dopo il successo dello scorso anno di “Acarnesi”, torna a Mantova il Gruppo della Creta con un nuovo testo di Aristofane: Pluto. Cosa succederebbe se tutti fossimo ricchi? E se a tutti fosse concesso ozio illimitato? È su questa utopia che si gioca la vicenda dell’opera di Aristofane che prende il nome da un dio tanto poco spirituale, quanto assai utile e concreto. Il cieco Pluto, dio della ricchezza nel Pantheon ellenistico, viene rapito da Cremilo, contadino ateniese, affinché smetta di elargire ricompense ai malvagi e sofferenze agli onesti. Curata la cecità di Pluto, i soldi saranno bulimicamente distribuiti a tutti e lavorare diverrà inutile. Se per Cremilo-Aristofane, protagonista della vicenda, la giustizia redistributiva è il ragionevole farmaco da applicare sulle piaghe della società ateniese, per Povertà, che irrompe in scena come antagonista, una indiscriminata ricchezza a portata di tutti è “azione folle, sacrilega, criminale”. Un materiale vivo e multiforme per uno spettacolo che renderà evidente la crisi irreversibile di queste due ideologie.

Il Gruppo della Creta è un’impresa di produzione teatrale gestita interamente da professionisti under 35, rico- nosciuta e finanziata dal Ministero della Cultura, che si occupa di produzione, formazione e organizzazione teatrale. Un collettivo di quindici artisti, organizzatori e tecnici che lavorano insieme alla disperata ricerca di una voce che ci appartenga e che traduca la coralità del nostro sentire. In questa direzione nascono gli spettacoli Generazione XX, La regola dei Giochi, Finzioni e Beati Voi.

Info e prenotazioni: Teatro Spazio Studio Sant’Orsola, via I. Bonomi, 3 Mantova; arscreazione@gmail.com; www.arscreazione.it; telefono: 0376 1515450 ,340 3440881.